По всій Україні була повітряна тривога: злітав МіГ-31К, потенційний носій "Кинджалу"
По всій Україні ввечері 20 липня лунали сигнали повітряної тривоги. Причиною цього став зліт літака МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал".
24 Канал закликає не ігнорувати сигнал повітряної тривоги й прямувати до найближчого укриття. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги.
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Що відомо про повітряну тривогу
Сигнали повітряної тривоги пролунали по всіх областях України приблизно о 18:52. Спочатку про них повідомили моніторингові телеграм-канали, а згодом підтвердили й у Повітряних силах.
Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області,
– сказали у Повітряних силах.
Цей літак є небезпечний тим, що він потенційно може нести гіперзвукову ракету типу "Кинджал", яка оминає українську протиповітряну оборону. Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.
Станом на 19:12 пролунали відбої повітряної тривоги. Російські літаки повернулися на місця свого базування.
Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу
Вночі 20 липня ворог обстріляв Південь України
- Вночі 20 липня у південних областях України лунали сигнали повітряної тривоги. Так, росіяни намагалися атакувати Південь за допомогою "Шахедів" та ракет різного типу.
- Спочатку сирени пролунали в Херсонській області, згодом тривога перекинулася на Вінницьку, Одеську, Миколаївську, Кіровоградську, Херсонську, Запорізьку, Луганську області та Крим. Майже всюди була загроза атаками безпілотниками.
- Ворожі цілі активно збивала українська протиповітряна оборона. Згодом Повітряні сили повідомили про пуски ракет типу Х-22 на Південь.
- Всі ракети вони пускали з винищувачів Ту-22м3. Ці літаки перебували в районі Чорного моря поблизу анексованого українського Криму.
- Відбої повітряних тривог пролунали близько 3:40 ранку. Після цього стало відомо, що у Миколаєві росіяни вдарили по центру міста – загорівся гараж та 3-поверховий житловий будинок.