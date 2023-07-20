По всій Україні була повітряна тривога: злітав МіГ-31К, потенційний носій "Кинджалу"

По всій Україні ввечері 20 липня лунали сигнали повітряної тривоги. Причиною цього став зліт літака МіГ-31К, який може нести гіперзвукові ракети типу "Кинджал".

24 Канал закликає не ігнорувати сигнал повітряної тривоги й прямувати до найближчого укриття. Перебувати там потрібно, аж доки не сповістять про відбій повітряної тривоги.

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Що відомо про повітряну тривогу

Сигнали повітряної тривоги пролунали по всіх областях України приблизно о 18:52. Спочатку про них повідомили моніторингові телеграм-канали, а згодом підтвердили й у Повітряних силах.

Зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка Нижньогородської області,

– сказали у Повітряних силах.

Цей літак є небезпечний тим, що він потенційно може нести гіперзвукову ракету типу "Кинджал", яка оминає українську протиповітряну оборону. Крім того, МіГ-31К можуть супроводжувати винищувачі Су-30СМ, які можуть мати на собі крилаті ракети.

Станом на 19:12 пролунали відбої повітряної тривоги. Російські літаки повернулися на місця свого базування.



Що відомо про ракети "Кинджал" / Інфографіка 24 Каналу

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