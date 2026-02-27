По всій Україні була повітряна тривога: злітав МіГ-31К
- У всіх областях України оголошено повітряну тривогу через зліт МіГ-31К, що є носієм ракет "Кинджал".
- Зліт відбувся з аеродрому "Саваслейка", відбій повітряної тривоги оголосили об 11:55.
Повітряну тривогу у всіх областях України оголосили вранці у п'ятницю, 27 лютого. Причиною став зліт МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ. 24 Канал закликає перебувати в укриттях, адже це може вберегти життя і полегшити роботу нашим захисникам неба.
Через що оголошували тривогу?
Орієнтовно об 11:25 повітряна тривога почала ширитися Україною. У Повітряних силах ЗСУ повідомили про ракетну небезпеку для всіх областях, через зліт МіГ-31К, який є носієм аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал".
Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зафіксовано зліт МіГ-31К,
– ідеться у повідомленні.
За даними моніторингових каналів, зліт відбувся з аеродрому "Саваслейка".
Вже об 11:55 оголосили відбій повітряної тривоги.
Довідково. МіГ-31К є спеціалізованою модифікацією радянського надзвукового перехоплювача МіГ-31, і адаптований для перенесення "Кинджалів", які можуть завдавати ударів на відстані до 2 тисяч кілометрів.
Повітряна тривога в Україні: дивіться на карті
Які області Росія атакувала раніше?
Раніше російські війська атакували ударними безпілотниками приватний сектор в селищі Підсереднє Куп'янського району Харківської області. Внаслідок ворожого удару двоє людей загинуло, що одну особу поранено.
Вранці 27 лютого Росія обстріляла сам Харків. За попередньою інформацією, дрон "Молнія" влучив на території одного з навчальних закладів. в Новобаварському районі міста, інформації про постраждалих немає.
Уночі під атакою опинилася Одеська область. Під ворожим ударом опинилися цивільна та портова інфраструктури. Унаслідок чергової російської атаки постраждали двоє людей, зокрема, 3,5-річна дівчинка.