По всій Україні заборонили використовувати відеореєстратори: на це є важлива причина

В усіх регіонах України водіям заборонили використовувати відеореєстратори. Цю інформацію журналістам підтвердив керівник Управління у зв'язках із громадськістю ЗСУ Богдан Сеник.

Він наголосив, що заборони важливо дотримуватися в усіх регіонах нашої країни, а особливо в тих, де тривають бойові дії.

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Це необхідно для того, аби запобігти розголошенню інформації ворогу щодо позицій та переміщення ЗСУ.

Деталі заборони

Згідно з рішенням військового командування, забороняється використання відеореєстраторів в автомобільному та мототранспорті для фото чи фільмування доріг загального користування.

Все тому, що у кадр можуть потрапити:

об'єкти загального призначення,

об'єкти інфраструктури,

блокпости,

укріплення,

розташування, зосередження чи переміщення військових частин (підрозділів) сил оборони.

Прохання з розумінням поставитися до цих обмежень та максимально унеможливити передачу інформації, що стосується Сил оборони.

Це рішення військового командування доведено до представників військових адміністрацій, вони мають наголошувати на цьому для громадськості,

– заявив Богдан Сеник.