По всій Україні лунали сирени через підняті в небо винищувачі в Білорусі
В Україні в обід 24 жовтня оголосили повітряну тривогу. Перші сирени залунали о 13:22 у східних областях.
В Україні – повітряна тривога
Вже через 2 – 3 хвилини тривогу оголосили на решті території України. Повітряна тривога тривала півтори години.
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За даними телеграм-каналу Monitor, ворог міг запустити ракети стратегічною авіацією в режимі радіомовчання, або ж надзвукові ракети тактичною авіацією.
За непідтвердженою інформацією над територією Білорусі активність тактичної авіації Росії. МіГ-31К потенційний носій надзвукової ракети "Кинджал", тому тривоги оголошені по всіх областях України,
– мовиться у повідомленні.
Згодом "Оперативний ЗСУ" повідомив про запуск ракет з Білорусі. Водночас білоруські спостерігачі заявили про зліт винищувача з аеродрому в Барановичах.
Однак станом на 14:50 інформація про запуски ракет, на щастя, не підтвердилася, а винищувачі в Білорусі пішли на посадку. То ж по всій території України оголосили відбій.
Тривоги в Україні, які оголосили через винищувачі в Білорусі / Карта "єМапа"
Зауважимо, Крим на цій карті зелений, адже в України немає інформації про повітряні тривоги на півострові. Все тому, що Росія окупувала його ще у 2014 році.
Читайте також У Херсоні сталася "бавовна" в штабі ФСБ: два офіцери відправилися на концерт КобзонаВажливо! У жодному разі не ігноруйте повітряну тривогу, адже Росія вже неодноразово показала, що їй байдуже на цивільне населення. Держава-агресорка обстрілює своїми ракетами мирні міста та будинки.
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