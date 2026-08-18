По всій Україні знову фіксують проблеми з оплатою картками

У вівторок, 18 серпня, по всій Україні виникли проблеми з безготівковим розрахунком. Фахівці працюють над усуненням проблеми.

Про це повідомив "ПриватБанк".

Чому не працює розрахунок картою?

Надвечір мережею стали ширитись повідомлення про технічні проблеми, що виникають під час розрахунку банківськими картами. Збій фіксують у Києві та інших областях країни.

Платіжний термінал не проводить оплату / Фото з соцмереж

"ПриватБанк" підтвердив наявність проблем та заявив про технічну складність, через яку наразі не працюють одразу кілька сервісів. Фахівці працюють над усуненням несправностей.

У банку додали, що роботу сервісів поступово відновлюють, а про повне відновлення обіцяють повідомити додатково.

А поки користувачі у мережі радять враховувати можливі проблеми із платежами через термінали.

Нагадаємо, попередні масштабні технічні збої з безготівковим розрахунком були 15 серпня. Тоді теж у деяких клієнтів транзакції не проходили попри те, що гроші з карти списувались. У фінустанові пояснювали, що кошти повернуться на рахунки людей впродовж доби.