По всій Україні знову відключатимуть світло: де найдовше

Через російські терористичні удари по енергетичній інфраструктурі в багатьох областях України вимикають світло. Укренерго оприлюднило графік обмежень на 10 листопада.

Фахівці попередили, що 10 листопада по всій Україні будуть планові відключення. Найбільший обсяг обмежень введуть у Києві, а також Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській областях.

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Як вимикатимуть світло 10 листопада

В Укренерго повідомили, що режим планових відключень діятиме:

З 6:00 до 24:00 – у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській та Донецькій областях.

З 9:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00 – в усіх інших областях України.

Аварійні обмеження споживання поки що не передбачаються. Графік відключень саме в вашому районі має оприлюднити місцевий оператор системи розподілу (обленерго),

– мовиться у повідомленні.

В Укренерго також нагадали, що ощадливе споживання електроенергії допомагає зменшити навантаження на мережі, а отже застосовувати менші обсяги обмежень споживачів.

Тому всіх українців закликали не вмикати одночасно в мережу декілька потужних електроприладів впродовж дня, особливо в пікові години споживання – з 6:00 до 11:00 та з 17:00 до 23:00.

На Львівщині також вимикатимуть світло

Очільник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький розповів про погодинні відключення електроенергії на 10 листопада в області.

НЕК "Укренерго" надало розпорядження застосувати планові відключення у всіх областях України. Обмеження будуть тривати з 9:00 до 12:00 та з 16:00 до 21:00,

– зауважив голова ОВА.

Він додав, що більше інформації про відключення світла на Львівщині можна прочитати на сайті та фейсбук-сторінці Львівобленерго.

"Боротьба триває. Переможемо!" – підсумував Козицький.

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