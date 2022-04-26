По Запоріжжю прилетіли три "Калібри": загинув електрик і поранено собаку

26 квітня 2022 , 15:09
Читать новость на русском

Джерело:

Олександр Старух у телеграмі

Російські окупанти вранці 26 квітня завдали трьох ударів ракетами "Калібр" по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний і зазнала поранення собака.

Про це повідомив глава Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух.

Читайте також Російські війська завдали 35 авіаударів по "Азовсталі": під завалами опинилися цивільні

Вранці були прильоти по місту. За попередніми даними, три ракети "Калібр" потрапили на територію одного з підприємств. Вбили цивільного – чергового електрика і поранили собаку,
– сказав посадовець.

"Запоріжжя готується до оборони. Запоріжжя воює. Запоріжжя працює далі", – додав очільник ОВА.

Росіяни завдали ударів по Запоріжжю

  • Російські загарбники вранці 26 квітня завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
  • Варто зазначити, що повітряна тривога спрацювала тільки після першого вибуху.
  • Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв пояснив, чому сирени не сповістили про небезпеку. За його словами, виявити всі загрози неможливо, тому що вони летять дуже низько.

До теми – росіяни зранку вдарили по Запоріжжю: дивіться відео

 

Автор: Олег Васьків