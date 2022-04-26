По Запоріжжю прилетіли три "Калібри": загинув електрик і поранено собаку

Російські окупанти вранці 26 квітня завдали трьох ударів ракетами "Калібр" по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний і зазнала поранення собака.

Про це повідомив глава Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух.

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Вранці були прильоти по місту. За попередніми даними, три ракети "Калібр" потрапили на територію одного з підприємств. Вбили цивільного – чергового електрика і поранили собаку,

– сказав посадовець.

"Запоріжжя готується до оборони. Запоріжжя воює. Запоріжжя працює далі", – додав очільник ОВА.

Росіяни завдали ударів по Запоріжжю

Російські загарбники вранці 26 квітня завдали ракетних ударів по Запоріжжю.

Варто зазначити, що повітряна тривога спрацювала тільки після першого вибуху.

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв пояснив, чому сирени не сповістили про небезпеку. За його словами, виявити всі загрози неможливо, тому що вони летять дуже низько.

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