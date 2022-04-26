По Запоріжжю прилетіли три "Калібри": загинув електрик і поранено собаку
26 квітня 2022 , 15:09Читать новость на русском
Джерело:Олександр Старух у телеграмі
Російські окупанти вранці 26 квітня завдали трьох ударів ракетами "Калібр" по Запоріжжю. Внаслідок ворожого обстрілу загинув цивільний і зазнала поранення собака.
Про це повідомив глава Запорізької обласної військово-цивільної адміністрації Олександр Старух.
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Вранці були прильоти по місту. За попередніми даними, три ракети "Калібр" потрапили на територію одного з підприємств. Вбили цивільного – чергового електрика і поранили собаку,
– сказав посадовець.
"Запоріжжя готується до оборони. Запоріжжя воює. Запоріжжя працює далі", – додав очільник ОВА.
Росіяни завдали ударів по Запоріжжю
- Російські загарбники вранці 26 квітня завдали ракетних ударів по Запоріжжю.
- Варто зазначити, що повітряна тривога спрацювала тільки після першого вибуху.
- Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв пояснив, чому сирени не сповістили про небезпеку. За його словами, виявити всі загрози неможливо, тому що вони летять дуже низько.
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