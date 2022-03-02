Побачили окупантів, диверсантів або ворожу техніку: що робити і куди звертатися

Війна Росії з Україною триває. Ворог обстрілює міста й села. Гинуть дорослі та діти. Постраждалі опиняються у лікарнях з важкими пораненнями. Життя і безпека українців залежать від пильності кожного з нас.

Якщо ви побачили російських військових, диверсантів, підозрілих людей або ворожу техніку, необхідно негайно повідомити про це. Детальніше читайте у матеріалі 24 каналу.

Зауважте Росія напала на Україну: хронологія основних подій

Пересування російських військ – писати у чат-бот СБУ

Щоб зупинити Росію, потрібно відстежувати пересування її військ територією України. ЗСУ повідомили про створення спеціального чат-бота – @stop_russian_war_bot.

Як ним скористатися

Відкрити месенджер телеграму.

Ввести у пошуковому вікні юзернейм @stop_russian_war_bot.

Розпочати користування.

Отриману інформацію бот передасть відповідним штабам реагування.

Якщо у роботі бота стануться перебої, інформацію потрібно відправляти в особисті повідомлення телеграм-акаунту @stop_russian_war.



Як виглядає "спілкування" зі @stop_russian_war_bot / Скриншот 24 каналу

Зауважили ворожу мітку – писати у чат-бот від кіберполіції

Російські війська часто залишають на дорогах мітки. Якщо ви зауважили одну з них, потрібно негайно повідомляти у чат-бот @ukraine_avanger_bot.

Як ним скористатися

Відкрити месенджер телеграму.

Ввести у пошуковому вікні юзернейм @ukraine_avanger_bot.

Розпочати користування.

Виявили на дорозі позначку – присипайте землею

Важливі об'єкти окупанти маркують спеціальними позначками. Українців закликали знищувати їх. Зокрема, присипати землею та брудом або заливати смолою. Якщо ж нема змоги ліквідувати ворожку позначку, потрібно зателефонувати у поліцію за допомогою гарячої лінії 102.

Ворожі позначки можуть виглядати так:

Візуальні відмінності між героями ЗСУ та російськими ворогами

У Міноборони пояснили українцям, як відрізнити наших захисників від окупантів.

Однострій

Українські військові носять піксельну форму брудного кольору. Нацгвардійці – оливкового кольору.

Тим часом окупанти мають камуфляж болотного кольору.

Техніка

Основний камуфляж нашої техніки – пікселі. У Нацгвардії – суцільний оливковий колір.

Ворог фарбує свою техніку у великі брудні болотні плями або ж – суцільний темний зелений колір.

Російські окупанти наносять на свої танки такі мітки:

Z – східні сили Росії,

Z в квадраті – сили з Криму;

O – сили з Білорусі;

V – морська піхота;

X – чеченці;

A – сили спецпризначення.

Як відрізнити наших захисників від ворога: дивіться відео

Техніка окупанта боїться коктейлів Молотова – виготовляйте

Щоб дати відсіч ворогу, українцям рекомендують виготовляти коктейлі Молотова. Ними варто кидати (якщо людина вміє) у техніку окупанта. Якщо ж впевненості у тому, що все піде за планом, немає, можна виготовляти коктейлі та передавати їх іншим.

Рецепт коктейлів Молотова – дуже простий.



Рецепт коктейлю Молотова / Інфографіка 24 каналу

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