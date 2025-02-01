На Сумщині побили підлітка під час сварки: поліція почала розслідування
- На Сумщині підлітка побили під час сварки, поліція встановила всіх учасників інциденту та розслідує справу.
- Правоохоронці нагадали батькам про важливість бесід з дітьми щодо відповідальності за насильство.
В Охтирці на Сумщині 31 січня хлопці посварилися і побили одного з учасників конфлікту. Після звернення його матері до поліції правоохоронці оперативно встановили всіх учасників події.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Сумської області. Бійка підлітків сталася на одній з вулиць Охтирки.
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Поліція розслідує справу про побиття хлопчика
Як відомо, між підлітками стався словесний конфлікт, який завершився побиттям одного з його учасників. Один з хлопців у якийсь момент застосував фізичну силу і вдарив іншого в живіт.
Місцева поліція відреагувала на звернення та встановила всіх учасників конфлікту. Для розуміння ситуації правоохоронці також опитали свідків. Наразі встановлюються всі обставини бійки та триває слідство за фактом нанесення побоїв і мордування.
Також правоохоронці нагадали, що батькам варто проводити бесіди з дітьми щодо відповідальності за бійку та насильство.
Побиття дітей: останні новини
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