На Сумщині побили підлітка під час сварки: поліція почала розслідування

В Охтирці на Сумщині 31 січня хлопці посварилися і побили одного з учасників конфлікту. Після звернення його матері до поліції правоохоронці оперативно встановили всіх учасників події.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Сумської області. Бійка підлітків сталася на одній з вулиць Охтирки.

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Поліція розслідує справу про побиття хлопчика

Як відомо, між підлітками стався словесний конфлікт, який завершився побиттям одного з його учасників. Один з хлопців у якийсь момент застосував фізичну силу і вдарив іншого в живіт.

Місцева поліція відреагувала на звернення та встановила всіх учасників конфлікту. Для розуміння ситуації правоохоронці також опитали свідків. Наразі встановлюються всі обставини бійки та триває слідство за фактом нанесення побоїв і мордування.

Також правоохоронці нагадали, що батькам варто проводити бесіди з дітьми щодо відповідальності за бійку та насильство.

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