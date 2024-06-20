"Душив мого сина": батько-військовий розповів про напад на 8-річну дитину в Чернігові

Днями у Чернігові невідомий напав на 8-річного хлопчика, який перебував на дитячому майданчику. Після того, як відео жорстокості потрапило до мережі, правоохоронці розпочали розслідування.

Батько побитої дитини – військовий. Журналістам він розповів, як дізнався про те, що сталося із сином.

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Шия – в синцях, рот – у крові

Того дня, а саме 18 червня, чоловік перебував на роботі, коли подзвонила його донька і попросила скоріше їхати додому, бо 8-річного Артема хтось душив. На місці інциденту вже перебувала поліція, а зловмисника, який напав на хлопчика не було. "Емоції зашкалювали… В мене було бажання його (нападника – 24 Канал) вбити", – поділився переживаннями батько.

За словами пана Олександра, у його сина виявили синці на шиї та кров біля рота.

8-річний Артем має розлад дефіциту уваги та гіперактивність. Хлопчик навчається в інклюзивному класі.

Батько розповідає, що його син важко переживав початок повномасштабного вторгнення. Знадобився рік, аби він прийшов до тями.

"І через цього покидька, що вчора відбулося, дитина вночі знову почала вставати й кричати. Цілий рік роботи психологів, вихователів і вчителів зараз під загрозою", – поскаржився чоловік.

Наразі особу нападника ще не встановили. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження за фактом умисного тілесного ушкодження.