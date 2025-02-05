У Запоріжжі побили дитину: поліція встановлює обставини
- У Запоріжжі поліцейські встановлюють обставини побиття неповнолітнього.
- Відомо, що 5 лютого під час моніторингу соціальних мереж працівники поліції виявили відео щодо вчинення насильницьких дій відносно дитини.
У Запоріжжі побили неповнолітнього. Правоохоронці встановлюють обставини побиття дитини.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресслужбу Національної поліції Запорізької області.
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Побиття дитини в Запоріжжі
В середу, 5 лютого, під час моніторингу соціальних мереж поліцейські виявили відео щодо вчинення насильницьких дій відносно дитини.
Вказується, що наразі до поліції ще не надходило заяв і повідомлень про цей факт.
Інформацію про правопорушення зареєстровано до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події,
– ідеться в повідомленні.
Працівники поліції встановлюють обставини події, потерпілого та причетних до скоєння правопорушення осіб.
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