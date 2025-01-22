Підозрюваний у побитті дівчинки у Білій Церкві нестиме кримінальну відповідальність

У Білій Церкві, що в Київській області, підлітки побили 12-річну дівчинку. Зазначається, що підозрюваний у злочині нестиме кримінальну відповідальність.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Київ24.

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Одному з учасників побиття обирають запобіжний захід

Так, у середу, 22 січня, у Білоцерківському міськрайонному суді обирають запобіжний захід для 16-річного підозрюваного у побитті малолітньої дівчинки. Повідомляється, що прокурори вимагають взяття хлопця під варту. Засідання відбувається у закритому режиму.

16-річного підлітка підозрюють у катуванні та вимаганні грошових коштів під час воєнного стану. Йому загрожує до 12 років позбавлення волі.

Оновлено! Суд відправив під варту підозрюваного. Він перебуватиме у СІЗО до 20 березня включно без права внесення застави.

До слова, поліція вже ідентифікувала 10 учасників побиття, віком від 10 до 16 років. Один із них, той самий 16-річний хлопець, погрожував дівчинці, вдарив її та розпилив газовий балончик в обличчя. Він же вимагав у дитини гроші.

Що відомо про конфлікт

Днями в соцмережах з’явилося відео, на якому група підлітків у Білій Церкві на Київщині жорстоко б’є 12-річну дівчинку. На кадрах видно, як постраждалу, що намагається захиститися, закриваючи обличчя руками, по черзі б’ють і хлопці, і дівчата.

Начальник ювенальної превенції Нацполіції Василь Богдан розповів, що причиною конфлікту стали чутки про те, що дівчинка нібито розповсюджувала плітки про кількох учасників інциденту.

Також підлітки звинуватили її в тому, що вона, начебто, пошкодила вхідні двері до квартири однієї з учасниць побиття і повинна заплатити 15 тисяч гривень за їх ремонт.