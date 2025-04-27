У Києві побили 16-річну дівчину: поліція проводить розслідування
- У Києві 16-річну дівчину побив її колишній хлопець. Це сталося на початку квітня в Шевченківському районі.
- Наразі поліція проводить розслідування. Розпочато кримінальне провадження.
На початку квітня у Шевченківському районі Києва побили 16-річну дівчину. Розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Києва.
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У Києві побили неповнолітню
Досудове розслідування встановило, що на початку квітня цього року 16-річна місцева жителька разом зі знайомими відпочивала у квартирі друзів. Компанія вживала спиртні напої.
Серед присутніх був і 20-річний колишній хлопець постраждалої. За даними поліції, під час відпочинку у них стався конфлікт. Хлопець побив неповнолітню.
Поліція розпочала кримінальне провадження за частиною 1 статті 125 "Умисне тяжке тілесне ушкодження".
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Аби встановити тяжкість тілесних ушкоджень, потерпілу направили на судово-медичну експертизу. Наразі тривають слідчі дії, допити свідків і очевидців події.
Також вирішується питання щодо повідомлення хлопцю про підозру.