Отримали по заслугах: у Золочеві з училища відрахували винних у побитті першокурсників

Студенти одного з училищ Золочева понесли відповідальність за побиття першокурсників. Четверо осіб були відраховані та виселені з гуртожитку.

Відповідне відео "бійцівського клубу" почало ширитися мережею 9 грудня. На ньому декілька підлітків у боксерських рукавичках щосили гамселили інших студентів

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Винних у побитті покарано

Департамент освіти і науки Львівської ОВА засудив будь-які прояви цькування учасників освітнього процесу. Там зазначили, що випадок в училищі Золочева не прийнятним ні з морального, ні етичного, ні правового погляду. На винних очікує покарання.

Особи, що вчили неприпустимі дії, понесуть відповідальність перед законом після розслідування поліції, куди звернулося керівництво закладу. Крім цього, за неповагу до гідності інших учасників освітнього процесу порушники відраховані з закладу та виселені з гуртожитку,

– зазначили у департаменті.

У коментарі ZAXID.NET директорка Червоненського вищого професійного училища Тетяна Салабай повідомила що з училища відрахували чотирьох 19-річних студентів 5 курсу. Варто зазначити, що у побитті першокурсників брали участь троє хлопців, ще одна дівчина поруч спостерігала поруч.

Також департамент наголосив, що батьки повинні виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я тих, хто поряд, і довкілля.

Неповнолітні та кримінал