Готовий вбити його сам, – митрополит Хмельницький про побиття його священником військового

2 квітня в Свято-Покровському Кафедральному соборі УПЦ МП Хмельницького священники побили військового. На це миттєво відреагувала місцева громада, яка уже ввечері того ж дня зібрала підписи за перехід головного храму міста до ПЦУ та отримала ключі від нього.

На побиття захисника України відреагував й митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній.

До теми Побиття військового священниками УПЦ МП у Хмельницькому: усе, що відомо про кричущий інцидент

Митрополит залишився один

Уже наступного дня митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній, священник якого і побив військового, відреагував на обурливу поведінку священнослужителя. Він заявив, що засуджує такі дії.

Звичайно, засуджую, я готовий його вбити сам. Він підвів нас усіх. Ми цього не хотіли,

– заявив він.

Сам же митрополит, який у своїй резиденції поспіхом зібрав речі, заявив, що й сам готовий перейти до ПЦУ. Однак він переконує, що всі його священники мовчать. Ба більше, вони уже повтікали.

"Думали залишитися в ПЦУ, попросити, щоб якось з ними. Я то готовий, я заберу свої речі, але ж вони мовчать, вони повтікали, я їх шукаю, давайте з вами вирішимо. Я один залишився, заручник", – сказав митрополит Антоній.

Варто зауважити, що наступного дня після інциденту спеціальна комісія почала описувати майно у храмі, яке священники УПЦ МП не встигли вивезти. Серед цього майна у нижньому приміщенні, де знаходиться бібліотека, знайшлися докази причетності до "руського міра". Зокрема, символіка Росії.

Що відомо про побиття військового

Військовослужбовець Артур Ананьєв від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт у складі 19 стрілецького батальйону. Він завітав до храму з питанням, скільки ще парафіянам УПЦ МП потрібно смертей український бійців, аби вони припинили ходити до Московського патріархату. Він заявив, що хотів достукатися до людей, щоб ті перестали молитись московським попам.

Однак замість слів у відповідь чоловік, який ризикував життям та здоров'ям заради України, отримав стусани. Зокрема, від священника Ігоря Слободяна.

Всі гуртом почали бити й душити,

– розповів він Артур Ананьєв.

Через це військовослужбовець потрапив до лікарні з закритою черепно-мозковою травмою і забоєм головного мозку в легкій ступені. Однак на побитті священники УПЦ МП не зупинилися та написали заяву проти військового. Буцімто це саме він першим накинувся на представника духовенства та вибив з його рук Євангеліє.

Згодом військовий записав звернення до громади, у якому наголосив, що звинувачення священника проти нього – це брехня, адже військовий навіть торкався Євангелія.

Як відреагували на побиття в УПЦ МП: коротко