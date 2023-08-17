Побиття трансгендерної військової у Львові: вже відреагував омбудсмен

У Львові побили трансгендерну військову Хелен. Омбудсмен Дмитро Лубінець прокоментував це і наголосив: ніхто в Україні не може бути дискримінований за будь-якою ознакою.

Київпрайд тегнув омбудсмена в соцмережі, просячи про коментар щодо ситуації. Нагадаємо, 15 серпня стало відомо про побиття Хелен у Львові. Військова говорила по відеозв'язку з коханим, коли до неї почав чіплятися агресивний незнайомець. Зрештою чоловік побив її і образив.

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Що заявив чиновник

Він відреагував у коментарях до допису.

Зазначу, що ніхто не може бути дискримінований за будь-якою ознакою. Всі люди є вільні і рівні у своїй гідності та правах,

– наголосив Лубінець.

Також омбудсмен вказав, що направлено листа до Головного управління Національної поліції України. Правоохоронці мають вжити необхідних заходів і забезпечити швидке, ефективне та неупереджене розслідування цієї ситуації.

У повідомленні Дмитра Лубінця вказано, що поліція має обов'язково дослідити ймовірний мотив нетерпимості, що призвів до нападу на військову.

Національна поліція у Львівській області відкрила кримінальне провадження. Наразі особу зловмисника встановлюють.

До поліції із заявою про побиття звернулась трансгендерна особа. У її заяві вказано, що напередодні, 15 серпня, близько 22:20 на вулиці Староєврейській у Львові невідомий чоловік завдав їй кількох ударів в обличчя,

– повідомили там деталі.

Дії зловмисника кваліфіковані як порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності, релігійних переконань, інвалідності та за іншими ознаками.

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Хто така Хелен

Це трансгендерна військова, яка служить у ЗСУ вже три роки. Пішла в армію добровільно, до початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну перебувала на контрактній службі півтора року. Перед першим виїздом у зону ООС у Хелен виявили хворобу. Тож вона отримала статус обмежено придатної і несе службу у нарядах.

До Львова вона приїхала у відпустку за сімейними обставинами – щоб поховати маму.