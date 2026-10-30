Били, погрожували пістолетом і брали тисячі євро: на Буковині викрили 5 працівників ТЦК

На Буковині 6 людям повідомили про підозру через незаконне утримання та побиття чоловіків під час мобілізації, а також отримання хабаря. Серед підозрюваних – начальник відділу районного ТЦК, 4 військовослужбовці цього центру та правоохоронець.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

У чому підозрюють працівників ТЦК на Буковині?

За даними слідства, перший випадок стався в липні в селі Мамаївці. Військовослужбовці побили чоловіка, який намагався вийти з автомобіля, а потім силою відвезли його до ТЦК. Там його утримували, щоб надалі мобілізувати.

Ще один випадок зафіксували 16 вересня в Чернівцях. Один із військовослужбовців ТЦК отримав 5,5 тисячі євро за те, щоб чоловіка не мобілізували. Той перебував у розшуку через порушення правил військового обліку, а гроші передала його мати. Після цього чоловіка відпустили.

Того самого дня в Чернівцях інший чоловік відмовився показати документи. За це його обприскали сльозогінним газом і силою доправили до ТЦК. Він отримав легкі тілесні ушкодження.

Останній із задокументованих випадків стався 30 вересня. У Чернівцях затримали батька трьох дітей, який мав законну відстрочку від мобілізації. Дорогою йому погрожували пістолетом і щонайменше 4 рази вдарили в тулуб.

На Буковині викрили групу працівників ТЦК / Офіс Генпрокурора

21 жовтня 6 фігурантам повідомили про підозру. За клопотанням прокурорів 5 із них відправили під варту, причому двом не дозволили вийти під заставу. Ще одному підозрюваному призначили домашній арешт.

Начальника відділу ТЦК відсторонили від виконання службових обов'язків. Зараз правоохоронці також перевіряють, чи були інші подібні випадки та хто ще міг бути до них причетний.

Нагадаємо, раніше у Львові мобілізований чоловік помер у лікарні після жорстокого побиття, до якого причетні працівники ТЦК. Одному з військовослужбовців повідомили про підозру, хоча раніше його вже засудили за одержання хабаря.