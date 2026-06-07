Про це Ольга Решетилова розповіла Суспільному.

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Що Решетилова розповіла про ситуацію в "Скелі"

Омбудсменка розповіла, що перебуває на зв'язку зі "Скелею" практично щодня та зазначила, що усі історії почалися ще у 2025 році після повідомлень про побиття військових.

За словами Решетилової, вона одразу поїхала на полігон, щоб дізнатися, що відбувається. Проте омбудсменці заборонили забирати побитих військових, і лише після доповіді президенту та залучення відповідних служб вдалося "силою" забрати постраждалих.

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В цьому полку служать люди, які розраховують у тому числі на мій захист, які виконують дуже складні бойові завдання. І я мушу знаходити шлях цим людям допомагати, як із ними взаємодіяти,

– заявила Решетилова.

За словами Решетилової, у лютому-березні 2026 року в центрі "Скеля" дійсно зафіксували сплеск смертей військовослужбовців. До Офісу військового омбудсмана надходили скарги щодо кількох випадків загибелі, а інформацію про інші випадки перевіряли за повідомленнями у ЗМІ.

Омбудсменка повідомила, що одну з перевірок уже завершено. Встановлено, що військовослужбовця, який помер від пневмонії, у тяжкому стані доправили до лікарні із запізненням. Через можливе несвоєчасне надання медичної допомоги матеріали передали правоохоронним органам.

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Від 27 січня 2026 року, з початку роботи Офісу Військової омбудсменки, надійшло понад 4 000 скарг від чинних військовослужбовців. Найбільше, близько 140, стосувались 425-го окремого штурмового полку "Скеля".

Навколо 425-го штурмового полку "Скеля" розгорівся скандал після заяв радника міністра оборони України та волонтера Сергія Стерненка. Він звинуватив командування підрозділу у нібито значних втратах серед військових під час штурму поблизу Покровська.

Також у бригаді "Скеля" прокоментували летальні випадки серед військовослужбовців, заявивши, що всі хворі отримували своєчасну медичну допомогу. За словами представників управління, внутрішні перевірки не виявили жодних порушень у роботі медичного персоналу. Командування бригади заперечує лікарську помилку та зазначає, що вся допомога була надана вчасно.