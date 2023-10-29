У Чорноморську побили військового: дружина розповіла деталі про напад і стан постраждалого

У Чорноморську Одеської області жорстоко побили військовослужбовця Юрія Куприча. Зараз він у реанімації у критично важкому стані.

Про це розповіли дружина Юрія Олеся Куприч та його сестра. Вони також повідомили деталі нападу на військового, який стався 22 жовтня.

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Військовому провели найскладнішу операцію

Дружина Юрія Олеся Куприч розповіла, що її чоловік мав проблеми зі здоров'ям. Навесні 2023 року йому провели складну операцію – в грудному відділі чоловік має 6 болтів, адже мав перелом хребта. Крім того, Юрій має хворобу, через яку не повертається шия. За словами дружини, захисника хотіли комісувати, проте чоловік просив, аби його визнали обмежено придатним й дозволили повернутися на службу.

Нині стан Юрія критичний. Він перебуває у реанімації й прогнози лікарів не дуже позитивні. Наразі у військового зламані 2 хребця, є набряк мозку.

Лікар не виключив, що після операції можливий летальний випадок. Операція найскладніша. Також є ймовірність того, що Юра не зможе рухатись,

– розповіла Олеся.

Дружина розповіла, що за наявною інформацією, на Юрія напали військовослужбовці. Що стало причиною нападу – невідомо. Зі слів Олесі, її чоловік виходив з магазину, у цю мить під'їхала автівка, у салоні якої було кілька осіб. Потім між чоловіками виник конфлікт.

"Події розвивались так: Юра виходив з магазину, в цей момент під'їхала автівка з тими хлопцями. Вони там чи купували, чи вкрали горілку. На виході з магазину виник якийсь конфлікт. Слів неможливо почути, тому що на відео немає звуку…Чоловіку завдавали ударів по ногах, стрибали по обличчю. Зняли з нього куртку, вдягли її на себе. Не знаю, як це назвати. Юрій навіть руку ні на кого не підняв, а його спочатку бив один, потім – інші", – поділилася жінка подробицями нападу.

За словами Олесі, нападників нібито не затримували, а відпустили до приїзду поліції. На Юрія напало 5 чоловіків, нині правоохоронці затримали двох. Дружину також обурює той факт, що напад на її чоловіка називали "п'яною бійкою", хоча насправді – це побиття. У лікарню до постраждалого також приходила поліція, втім, невідомо, чи подавав чоловік заяву щодо побиття.

"Правоохоронці прийшли до Юрія в лікарню приблизно о 4-й ранку. Ви розумієте, в якому стані він був, у нього був зрив", – прокоментувала Олеся.

Сестра Юрія уточнила, що поліція прийшла саме тоді, коли військовий був під крапельницею. Правоохоронці запитали, чи має постраждалий претензії щодо своїх кривдників. Чоловік відповів, що не має.

Він був під крапельницею. Коли правоохоронці спитали про те, чи має він претензії до своїх кривдників, він прийшов до тями та сказав, що не має претензій. Я почала заспокоювати Юру, в той момент він не був у нормальному стані та одразу відключився. Я спитала правоохоронця про те, навіщо ставити таке питання, якщо людина втратила свідомість. Правоохоронці збирались допитати Юрія зранку, але ніхто не приїхав,

– розповіла сестра Юрія.

Дружина заявила, що нападники повинні понести покарання за скоєне. Вона також розповіла, що до лікарні приїжджали дружини тих, хто напав на Юрія. За словами Олесі, вони почали плакати, перепрошували й пропонували гроші.

Що говорять у поліції

Правоохоронці заявили, що уночі 23 жовтня отримали повідомлення від лікарів про постраждалого чоловіка, який прибув до медзакладу з травмою голови. Представники поліції поїхали до лікарні, але під час спілкування Юрій відмовився подавати заяву й стверджував, що не має претензій.

Наразі правоохоронці розпочали кримінальне провадження за статтею "Хуліганство". Наразі тривають слідчі дії.

"Слідчими додатково кваліфіковано подію за частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, як умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб. Наразі двох фігурантів поліцейські затримали в процесуальному порядку, з ними проводяться слідчі дії", – повідомили правоохоронці.

Що відомо про побиття в Чорноморську