Побиття військового в гідропарку: поліція Києва затримала чотирьох нападників

Увечері 18 квітня в гідропарку в Києві група підлітків побила військового. Поліції вдалося затримати чотирьох нападників.

Їм готується повідомлення про підозру. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на поліцію Києва.

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Що відомо про напад на військового в Києві

Вчора, 18 квітня, у Києві група хлопців підійшла до чоловіка у військовій формі та спровокувала конфлікт. Після цього підлітки повалили потерпілого на землю та почали бити ногами й руками. Тоді поліції вдалося затримати лише двох нападників, які виявилися 17-річними місцевими мешканцями.

19 квітня правоохоронці затримали ще двох правопорушників. Вони також є киянами віком 15 та 17 років.

За фактом побиття слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України – хуліганство. Нападникам загрожує позбавлення волі на строк до чотирьох років.

Зауважимо, що раніше схожий випадок трапився і на Вінниччині. Тоді на залізничному вокзалі у Жмеринці двоє чоловіків побили військового і відібрали у нього рюкзак з особистими речами. Поліція затримала підозрюваних, які виявилися мешканцями Києва та Хмільника. Їм повідомили про підозру у здійсненні грабежу із застосуванням насильства.