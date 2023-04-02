У Хмельницькому люди почали збиратися біля храму, де ченці УПЦ МП побили військового

У Хмельницькому представники УПЦ МП побили військового Артура Ананьєва. Біля собору, де стався інцидент, зібралося багато людей.

Українського захисника побили у Свято-Покровському соборі. Як виявилось, постраждалий Артур Ананьєв з початку війни пішов добровольцем на фронт.

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У Хмельницькому люди зібралися біля храму

Поблизу Свято-Покровського кафедрального собору зібралось близько 50 осіб. За словами журналістів, люди хочуть почути пояснення, чому представники УПЦ МП побили військового.

З людьми біля храму поспілкується священник собору Олександр Рибчинський.



Люди зібралися біля храму / фото Суспільне



Біля храму близько 50 осіб / фото Суспільне

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Поблизу собору люди скандують: "Геть московського попа", "Слава Україні", співають гімн, а прихожани співають церковних пісень. Також на місце приїхали військові. Станом на 17:35 там зібралось близько 500 осіб.

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