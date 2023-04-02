У Хмельницькому люди почали збиратися біля храму, де ченці УПЦ МП побили військового
Джерело:Суспільне
У Хмельницькому представники УПЦ МП побили військового Артура Ананьєва. Біля собору, де стався інцидент, зібралося багато людей.
Українського захисника побили у Свято-Покровському соборі. Як виявилось, постраждалий Артур Ананьєв з початку війни пішов добровольцем на фронт.
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У Хмельницькому люди зібралися біля храму
Поблизу Свято-Покровського кафедрального собору зібралось близько 50 осіб. За словами журналістів, люди хочуть почути пояснення, чому представники УПЦ МП побили військового.
З людьми біля храму поспілкується священник собору Олександр Рибчинський.
Люди зібралися біля храму / фото Суспільне
Біля храму близько 50 осіб / фото Суспільне
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Поблизу собору люди скандують: "Геть московського попа", "Слава Україні", співають гімн, а прихожани співають церковних пісень. Також на місце приїхали військові. Станом на 17:35 там зібралось близько 500 осіб.
Що відбувається біля храму / фото Суспільне
Біля храму продовжують збиратись люди: дивіться відео
Що відомо про побиття військового у Хмельницькому
- У мережі з'явилися кадри, як священнослужителі УПЦ МП у Хмельницькому побили в церкві військового.
- На кадрах видно, як церковні служителі накинулися на воїна з кулаками.
- Військовий, на якого накинулися представники УПЦ МП – Артур Ананьєв, який від початку повномасштабного вторгнення пішов добровольцем на фронт у складі 19 стрілецького батальйону.
- Попередньо, конфлікт виник, коли військовий запитав у присутніх, скільки людей ще має загинути, щоб вони перестали ходити до Московського патріархату.
- В УПЦ МП вже заявили, що інцидент – це буцімто провокація. За їхніми словами, чоловік, якого видно на відео, не є військовим і першим напав на священнослужителя.
- За словами іншого ченця храму Олександра Рибчинського, напад на чоловіка буцімто стався перед самим Євангелієм. Хмельницький священник написав заяву до поліції щодо нібито нападу на нього у Свято-Покровському кафедральному соборі.
- В УПЦ МП стверджують, що військовий нібито почав обливати водою священника й вибивав з рук Євангеліє. У підсумку воно впало на підлогу.
- Священник наголошує, що на відео видно, як Євангеліє лежить на підлозі й військовий почав бити ченця УПЦ МП.
- Рибчинський також розповів, що коли поліція запитала військовослужбовця, чи він має відношення до військової служби, то він нібито сказав, що не має ніякого відношення. Наразі уся інформація перевіряться.