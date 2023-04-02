Буде реакція не лише органів місцевого самоврядування, – політолог про побиття військового

2 квітня у хмельницькому храмі священники УПЦ МП напали з кулаками на українського військового. За версією священників, на них нібито був скоєний напад чоловіком у військовій формі.

Цю історію 24 Каналу прокоментував Валентин Гладких – політолог. За його словами, ситуація набуватиме розголосу не лише на місцевому рівні.

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Реакція спецслужб буде

Валентин Гладких пояснив, що міська влада, в обличчі очільника міста Олександра Симчишина, діють в межах наявних вповноважень. Зокрема, він повідомив, що на позачерговій сесії Хмельницької міської ради розглянуть питання щодо припинення користуванням усіма земельними ділянками УПЦ МП.

"Зрозуміло, що землю або земельні ділянки під забудову – уповноваження органів місцевого самоврядування", – переконаний він.

На його думку, це не має бути єдиним наслідком історії, яка сталася у церкві УПЦ МП.

Я впевнений, що реакція інших органів також не забариться,

– підкреслив він.

Політолог розповів, що робота всіх необхідних органів наразі активно ведеться за різними напрямками.

Україна очищується від агентури Кремля

Валентин Гладких пояснив, що наразі СБУ ефективно проводить безпекові заходи, починаючи з листопада минулого року.

Тож результати роботи спецслужб – виявлені диверсанти, коригувальники та поширювачі російської пропаганди.

Головне те, що значна частина фігурантів – це священники, що є дуже показово,

– пояснив він.

За його словами, зараз чітко видно, що для СБУ немає недоторканних і що більше використовувати церковні ряси як прикриття ФСБшна агентура більше не зможе.

Тож історія із побиттям українського військового священниками російської православної церкви неодмінно буде.

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