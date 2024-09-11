Побиття військового у Смілі: батько підозрюваного визнав свою участь у бійці

У середу, 11 вересня, поліція затримала 28-річного підозрюваного у побитті ветерана у Смілі, який переховувався в готелі на Черкащині. Батько чоловіка також отримав підозру.

Як виявилося, 58-річний Олександр Долотенко, який є батьком Вадима Долотенка, причетний до побиття ексвійськового Анатолія Гончаренка. Його вже викликали в поліцію та вручили підозру за хуліганство.

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Батько Вадима Долотенка також отримав підозру

Олександр Долотенко розповів, що також бив військового біля магазину – за словами чоловіка, причиною було те, що Анатолій зняв з його машини номер. Про інцидент шкодує, каже, що частково винний

Хочу попросити пробачення за себе і за свого сина. Я себе вважаю частково винним, але дійшло до мене, що я неправильно вчинив,

– каже Олександр Долотенко.

Чоловік розповів, що служив добровольцем, почав службу у Сєвєродонецьку, пройшов Лисичанськ, Золочів, Харків, Куп'янськ. Звільнився Олександр у Лимані торік у травні за сімейними обставинами по догляду за батьком. Він додав, що сам є не лише ветераном, а й інвалідом війни.

Зазначимо, що у мережі стверджують, що Анатолія Гончаренка побили після того, як він написав в одній із груп у фейсбуці, що розшукує автівку з іноземними номерами, яка, за словами чоловіка, спричинила аварійну ситуацію з його батьками. Після цього з'явилось відео, як невідомі чоловіки б'ють військового.