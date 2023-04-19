Офіцер, який побив військового на Волині, примусово перебував в казармі через ДТП

Волинський військовий Анатолій Грищук, якого побили у частині в Володимирі, лікується у військовому госпіталі. Виявилось, що офіцер, який побив його, перебував в казармі примусово.

Чоловіка перевели з Волинської обласної лікарні 19 квітня. Жінка Анатолія розповіла, що його побив старший за званням військовослужбовець.

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У якому стані військовий

Грищук почувається краще. Дружина розповіла, що він прийшов до тями. Він почав говорити, але не може ходити. За словами лікарів, це важка травма голови. На руках – багато синців, на спині, на стегні забої і на обличчі.

Анатолій розповів, що військовий відмовився спілкуватися з журналістами. Його дружина зазначила, що Анатолій пішов у військо в перший день повномасштабного вторгнення. Через три місяці боїв отримав важке поранення.

13 лютого він повернувся служити у військову частину у Володимирі, поки не трапився конфлікт. Лікарі зазначали, що стан військового спочатку був важкий. Його забрали до реанімації, а потім – у нейрохірургічне відділення.

Офіцер був замішаний в аварії

Ім'я офіцера, який, ймовірно, побив солдата, в ДБР не називають. Речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко розповіла, що офіцеру – 22 роки.

Він був у казармі військової частини, де сталося побиття, за рішенням суду. В лютому 2023 року чоловік спричинив смертельну ДТП у місті Володимир. До суду скерували обвинувальний акт щодо тієї аварії.

Що відомо про побиття