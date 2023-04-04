Побиття воїна у Хмельницькому: помічнику священника оголосили про підозру

Військовослужбовець Артур Ананьєв написав заяву до поліції через побиття у храмі УПЦ МП в Хмельницькому. Після цього помічнику священника, який є одним із учасників бійки, оголосили про підозру.

Про підозру помічнику священника, який взяв участь у бійці, що сталась у Свято-Покровському соборі, оголосили 4 квітня. Йому оголошено про підозру за нанесення легких тілесних ушкоджень колишньому військовому.

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Після побиття військового додатково відкрили кримінальне провадження

Начальниця сектору комунікацій Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега підтвердила, що військовослужбовець написав заяву.

За її словами, на підставі поданої заяви додатково відкрили кримінальне провадження за статтею 125 Кримінального Кодексу України.

Інна Глега підтвердила, що підозра вручена в рамках кримінального провадження, яке було відкрите за частиною першою статті 125 Кримінального Кодексу України.

Санкції статті передбачають штраф від 50 до 100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від 150 до 200 годин або виправні роботи на строк до 1 року, або арешт на строк до 6 місяців, або обмеження волі на строк до 2 років.

Кримінальне провадження за цією статтею відкривається тоді, коли є заява потерпілої сторони. Військовий вчора, третього квітня, написав заяву і на цій підставі було відкрите це кримінальне провадження і саме в рамках цього кримінального провадження працівнику собору оголошено про підозру,

– повідомила Глега.

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