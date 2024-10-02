Берегова охорона США виявила російські та китайські кораблі біля Аляски: що вони там робили

Берегова охорона США зафіксувала чотири кораблі російської прикордонної служби та китайської берегової охорони. Вони здійснювали спільне патрулювання в Беринговому морі яке розташоване між Аляскою та Чукотським півостровом.

Судна були виявлені 28 вересня під час звичайного патрулювання морського кордону між Сполученими Штатами та Росією. Про це повідомляє берегова охорона США.

Дивіться також Вперше в історії: Китай вивів всі свої авіаносці у море, – The Telegraph

Чим займалися російські та китайські судна поблизу Аляски

Кораблі рухалися транзитним строєм у північно-східному напрямку, перебуваючи приблизно за кілька кілометрів від виключної економічної зони Росії. Це вперше, коли берегова охорона США зафіксувала судна китайської берегової охорони настільки далеко на північ.

Ця нещодавня діяльність демонструє підвищений інтерес до Арктики з боку наших стратегічних конкурентів,

– сказала контрадмірал Меган Дін, командир 17-го округу берегової охорони.

Він додав, що попит на послуги берегової охорони в цьому регіоні зростає, що потребує постійних інвестицій у можливості берегової охорони США, щоб задовольнити присутність стратегічних конкурентів та виконання статутних завдань у розширеній зоні діяльності.

Екіпаж берегової охорони США виконував завдання в рамках операції Frontier Sentinel, спрямованої на забезпечення присутності у відповідь на дії стратегічних конкурентів у водах США та їх околицях.

Присутність берегової охорони сприяє зміцненню міжнародного порядку, заснованого на правилах, і сприяє проведенню операцій у спосіб, що відповідають міжнародному праву та нормам, йдеться у повідомленні.