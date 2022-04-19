Поблизу Авдіївки росіяни двічі спробували піти в наступ: внаслідок артобстрілів загинула людина

Росіяни продовжують постійні обстріли на Мар'їнському, Очеретинському та Авдіївському напрямках. Поблизу Авдіївки вони двічі спробували піти в наступ та їм дали відсіч ЗСУ.

Як розповів голова Донецької ОВА Павло Кириленко. Він зазначив, що внаслідок обстрілів під час атаки росіян загинула одна цивільна особа.

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Внаслідок артобстрілів загинула одна цивільна людина

Також було пошкоджено кілька житлових будинків та перебито газогін. В Очеретинській громаді декілька сіл залишились без світла. Наразі відновити електропостачання немає можливості через постійні обстріли.

Мар'їнська та Торецька громади перебувають під вогнем. У Торецьку евакуюють цивільних жителів та привозять туди гуманітарну допомогу. Комунальні служби пробують відновити електро- та газопостачання.

Наслідки ворожих обстрілів населених пунктів Донеччини: фото Павла Кириленка

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За словами Кириленка, ситуація на фронті – складна, але контрольована.