Поблизу Балаклії ЗСУ збили російський літак, – очільник Харківської ОВА
Джерело:телеграм Олег Синєгубов
Українські воїни продовжують утримувати наступ ворога на Сході країни. Так, сьогодні на Харківщині вдалося збити російський літак.
Ціль вдалося ліквідувати поблизу Балаклії. Про це в ефірі телемарафону заявив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
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ЗСУ збили ворожий літак: деталі не розголошуються
Він розповів, що, попри обстріли Основ'янського та Немишлянського районів, а також центральної частини міста, наші захисники мають приводи для гордості. Так, ЗСУ здобувають перемоги на Ізюмському напрямку.
Приміром, сьогодні в районі Балаклії Збройні Сили України збили ворожий літак,
– додав очільник адміністрації.
Подробиць очільник Харківської ОВА наразі не повідомив.
Дивіться повне інтерв'ю Синєгубова:
Зверніть увагу, ворожі війська обстріляли Немишлянський район Харкова. Снаряд впав біля житлового будинку. Це призвело до його часткового руйнування та пошкодження сусідніх домів.
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