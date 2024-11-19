Поблизу Черкас лунали вибухи: там працювала ППО

Біля Черкас чули вибухи. В регіоні фіксували російські дрони-камікадзе типу "Шахед".

Вибухи біля Черкас почали лунати орієнтовно о 5:18 19 листопада. Тривогу в регіоні оголосили ще о 23:16 18 листопада.

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Що відомо про вибухи біля Черкас

Повітряні сили ЗСУ о 3:52 19 листопада попереджали про рух безпілотників над територією Черкаської області, курс західний.

Суспільне повідомило, що:

о 5:10 19 листопада – біля Черкас та на околицях міста працювала ППО;

о 5:18 – біля Черкас було чутно звук вибуху;

о 6:48 – біля Черкас чули звуки вибухів, на околицях міста працювала ППО;

о 6:58 – біля Черкас знову пролунав вибух.

Станом на 5:39 19 листопада Повітряні сили ЗСУ попередили, що дрони рухались територією Черкаської області, курс західний.

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Ба більше, безпілотники зафіксували на з Сумської області в напрямку Полтавщини та на Запоріжжі, курс південний.