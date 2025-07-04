Поблизу Черкас і на околицях міста лунають вибухи, працює ППО
- У ніч на 5 липня біля Черкас і на околицях міста чули вибухи.
- Росія атакує ударними безпілотниками. Працює ППО.
У ніч на 5 липня російські загарбники знову запустили по Україні ударні дрони. На Черкащині прогриміли вибухи.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.
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До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.
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Звуки вибухів чули поблизу Черкас і на околицях міста близько 23:11. Місцеві ЗМІ пишуть про роботу протиповітряної оборони.
Зауважимо, що тривогу у Черкаському районі оголосили о 22:05. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ворогом ударних дронів.
О 22:52 українські військові написали, що в регіонах де оголошена тривога, у повітряному просторі велика кількість ударних дронів. Працює ППО. Захисники закликали перебувати в укриттях.
Уже о 23:02 Повітряні сили повідомили, що російські дрони на Черкащині, курс на Черкаси.
Станом на 23:25 тривога триває. У жодному разі не нехтуйте правилами безпеки й до відбою перебувайте в укритті.