Поблизу Черкас пролунали вибухи: можлива робота ППО по "Шахедах"

У Черкасах вночі 20 вересня також чули вибухи. По всій області була оголошена повітряна тривога.

Сирени лунали через загрозу ударних безпілотників типу "Шахед". 24 Канал закликає жителів Черкас та області не виходити з укриттів до відбою тривоги.

До теми На Київщині працює ППО під час атаки "Шахедами"

Що відомо про вибухи у передмісті Черкас

Повітряна тривога у Черкаській області пролунала ще о 21:50 19 вересня. Тоді Повітряні сили писали про рух російських дронів-камікадзе у напрямку Черкас.

Група "Шахедів" на сході Київської області продовжує рух курсом на Черкаси!

– писали військові.

Згодом безпілотники фіксували у самій Черкаській області. Дрони рухалися південним курсом, деякі з них змінювали напрямку на північний та західний. О 01:08 Повітряні сили писали, що "Шахеди" на півночі, заході та півдні Черкащини рухаються курсом на Вінниччину.

Про вибухи поблизу Черкас стало відомо о 01:28. Про це повідомили кореспонденти Суспільного.

"Поблизу Черкас та на околицях працює ППО, загроза ураженнями ударними дронами зберігається", – написали журналісти.

Наразі в ОВА не коментували наслідки вибухів поблизу Черкас. Станом на 01:45 повітряна тривога по всій Черкаській області триває.

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