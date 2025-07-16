Поблизу Черкаси чули вибухи: працює ППО

Пізно вночі 16 липня поблизу Черкас чули вибухи. До цього у місті оголошували повітряну тривогу.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Що відомо про вибухи на околицях Черкас?

Тривогу у Черкаському районі оголосили ще о 22:05 15 липня. Повітряні сили попереджали про рух ворожих безпілотників до регіону.

Уже 16 липня о 00:26 військові написали, що дрони підлітають до Черкас.

Черкаси – залишайтесь в укриттях! Декілька БпЛА – у напрямку міста,

– мовилося у повідомленні.

О 00:40 стало відомо про роботу ППО у районі міста. Про це написало Суспільне.

"Поблизу Черкас та на околицях міста працює ППО", – повідомляли місцеві кореспонденти.

Станом на 00:50 повітряна тривога по всій Черкаській області ще триває.

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