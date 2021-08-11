Поблизу Філіппін стався сильний землетрус: оголосили загрозу цунамі

Неподалік провінції Східний Давао на Філіппінах стався потужний землетрус. Епіцентр зафіксували поблизу міста Пондаґуїтан.

За даними сейсмологічного центру, поштовхи сягали 6,9 – 7,1 балів, що є сильним землетрусом за шкалою Ріхтера. Землетрус стався на глибині 60 кілометрів, повідомляє EMSC.

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Загроза цунамі на Філіппінах

За даними Сейсмологічного агентства Філіппін, землетрус створює загрозу цунамі. До того ж залишається ризик повторних підземних поштовхів залишається. Точна величина, епіцентр та глибина землетрусу можуть бути переглянуті протягом наступних кількох годин. Відтак сейсмологи перевірятимуть дані та уточнюватимуть свої розрахунки.

Філіппінський інститут вулканології та сейсмології заявив, що очікуються пошкодження інфраструктури внаслідок поштовхів.

Національна метеорологічна служба США тим часом заявила, що внаслідок землетрусу на Західному узбережжі США немає ризику виникнення цунамі. Водночас управління з надзвичайних ситуацій на Гаваях заявило, що на островах також немає загрози цунамі.

Очевидці діляться у соцмережах відео землетрусу. На кадрах видно, як від поштовхів хитаються меблі і частини будівель.

Наразі немає інформації про постраждалих чи загиблих внаслідок поштовхів.

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