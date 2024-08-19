Поблизу Києва пролунали вибухи: ППО працює по "Шахедах"

Біля Києва було чути вибухи. В області та столиці оголосили тривогу через загрозу ударних дронів.

Близько о пів на десяту вечора окупанти запустили з півночі "Шахеди". У низці регіонів, зокрема на Київщині, оголосили повітряну тривогу.

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Поблизу Києва лунали вибухи

Біля 23:00 моніторингові канали попередили про групу "Шахедів", яка рухається з Сумщини у напрямку Київщини.

Близько 23:11 під Києвом прогриміли вибухи. Це ППО працювала по ворожих дронах.

Пізніше пабліки повідомили, що "Шахеди" рухаються у напрямку Києва через район Броварів.

Увага! Загроза БпЛА біля столиці! Прямуйте до укриття!,

– йдеться у повідомленні Сергія Попка, начальника КМВА.

В 23:37 в КОВА повідомляли про роботу ППО.

Київщина! У регіоні працюють сили ППО. Дотримуйтесь інформаційної тиші. Закликаємо не знімати та не викладати у мережу роботу наших захисників! Залишайтесь в укриттях!,

– йшлося у повідомленні.

Нагадаємо, що у ніч проти 19 серпня Росія знову атакувала Україну "Шахедами". Тоді сили ППО збили всі 11 ворожих дронів у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській і Донецькій областях.