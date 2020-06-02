Аномальна погода дісталася й околиць Києва. Тут на другий день літа неочікувано випав сніг.

Сніг зафіксували у селі Демидів, що за 40 кілометрів від Києва. Відео снігу опублікували талеграм-каналі "Киев Сейчас".

Варте уваги Коли нарешті прийде справжнє літо: головний синоптик України

В описі до відео вказано, що сніг падав близько 10 хвилин. Але цього виявилося достатньо, щоб він деякий час лежав на землі, поки не розтанув.

Відео снігу, який випав поблизу Києва 2 червня

Негода в Україні в травні: коротко

Варто відзначити, що останній тиждень травня та перші дні червня в Україні відзначилися дещо аномальними погодними явищами.