Поблизу Києва випав сніг: відео
Аномальна погода дісталася й околиць Києва. Тут на другий день літа неочікувано випав сніг.
Сніг зафіксували у селі Демидів, що за 40 кілометрів від Києва. Відео снігу опублікували талеграм-каналі "Киев Сейчас".
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В описі до відео вказано, що сніг падав близько 10 хвилин. Але цього виявилося достатньо, щоб він деякий час лежав на землі, поки не розтанув.
Відео снігу, який випав поблизу Києва 2 червня
Негода в Україні в травні: коротко
Варто відзначити, що останній тиждень травня та перші дні червня в Україні відзначилися дещо аномальними погодними явищами.
- 25 травня Закарпаття накрила сильна гроза з градом. Він був настільки потужний, що побив урожай. За декілька днів до цього потужний град знищив урожай на іншому кінці України – на Донеччині.
- 27 травня Карпати замело снігом. Негода протримала там до початку червня – в перший день літа на деяких вершина була мінусова температура повітря, а самі гори вкриті снігом та туманом.
- 28 травня злива затопила Одесу. Вулиці міста пішли під воду. Після цього таке нещастя сталося в Києві, а згодом і в Харкові.
- 31 травня трапилася майже непритаманна для України подія – Донецькою областю пронісся справній торнадо.
- Загалом травень в Києві виявився найхолоднішим від початку століття. Найхолодніше у столиці було 13 травня, коли мінімальна температура під ранок опустилась до +2 градусів.