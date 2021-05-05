Поблизу кордону з Росією виявили пакети з контрабандними парашутами

Українські прикордонники виявили пакети з 4 парашутами поблизу кордону з Росією. Це сталося після того, як вони зафіксували переміщення невідомих осіб з обох боків державного кордону.

Троє з них рухалися неподалік території Росії. Водночас одна особа перебувала на українській території.

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Як діяли прикордонники

На зазначений напрямок відправилась група реагування одного з підрозділів охорони. Прикордонники виявили 4 сумки, які перебували неподалік від кордону в очереті.

Після цього правоохоронці знайшли там парашути. Їх вже передали співробітникам компетентних правоохоронних органів.



Прикордонники виявили невідомі пакети / Фото МВС України

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Наразі у справі почали досудове розслідування через порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експортному контролю.