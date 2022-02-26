Поблизу Жулян в Києві чути звуки вибухів

В районі між Севастопольською площею та аеропортом "Жуляни" близько 8:20 пролунали два потужних вибухи.

Снаряд влетів у житловий будинок. Туди вже вирушили рятувальники.

Важливо У районі Жулян ракета влучила у висотку

Люди в паніці

У мережі оприлюднили фото й відео пошкодженої висотки. Жителі навколишніх будинків в паніці. Попередньо жертв та постраждалих немає. Проводять евакуацію.

Нагадаємо, що перед цим, близько 8:00 у Києві оголосили повітряну тривогу. У таких випадках люди повинні негайно знайти найближче сховище та перебувати там, очікуючи подальших інструкцій.

Обстріл Жулян, ракета влучила у будинок: