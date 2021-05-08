Побєдобєсіє з вогником: у Росії на репетиції параду до 9 травня загорівся танк

У російській Уфі 7 травня відбулася репетиція параду до Дня перемоги. Щоправда, без ексцесів не минулося. Зокрема, тут загорівся один із танків. Інцидент трапився на проспекті Жовтня перед будівлею міськради столиці Башкирії.

Відомо, що це Т-26. Цей танк виробили ще в Радянському Союзі. А прийняли його на озброєння в далекому 1931 році.

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Серед іншого в параді задіяли радянську техніку.

Один із танків проїхав трибуни перед будівлею міськради та звернув на Північний проїзд.

Там техніка і спалахнула.

За словами рятувальників, на корпус танку пролилося паливо. Воно і загорілося.

Щоправда, водієві вдалося загасити полум'я самотужки – ще до прибуття професійних рятувальників.

Проте пожежники все ж вирішили убезпечити техніку. Тому залили її спеціальною сумішшю. Опісля змили залишки палива.

Різні інциденти з військовою технікою для Росії – не новина. Таке тут трапляється щороку та по кілька разів у переддень та власне 9 травня. Зокрема, у 2020 році на параді в Москві спалахнув новий БТР "Бумеранг".