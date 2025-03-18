Почалася телефонна розмова Путіна і Трампа

Дональд Трамп та Владімір Путін почали телефонну розмову. Переговори почалися о 16:00 за київським часом, однак повідомили про них пізніше.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Білий дім.

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Що відомо про переговори Путіна і Трампа

Президент США Дональд Трамп і російський диктатор Владімір Путін близько 16:00 за київським часом почали телефонну розмову. Станом на зараз переговори лідерів ще тривають – вони тривають вже годину.

Як повідомив заступник голови апарату Білого дому Ден Скавіно, розмова Трампа і Путіна продовжується вже годину і "проходить добре".

Відомо, що віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо перебувають у Білому домі. Вони прибули в очікуванні результатів телефонної розмови Трампа і Путіна.