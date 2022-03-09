Почалося: Китай відвертається від Росії

Після Заходу почав прокидатися і Китай. Дуже повільно, але почав.

Напевно, Путін обіцяв в Пекіні швидку перемогу, але перші два тижні війні однозначно за нами – це очевидно навіть Китаю.

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Пекін змінює риторику

Тому в Пекіні почали казати, що їм не подобається те, що відбувається в Україні. Тому почалися розмови з американцями та європейцями, тому в Пекіні почали обережно говорити про посередництво.

А головне – китайські компанії починають скуповувати дешеві російські активи, а російські банки починають пропонувати вкластися в активи в юанях.

Китайці знають, як використати слабкість Росії

Відірвати Китай від Росії означатиме її повну ізоляцію: від Заходу та Сходу, остання імперія не потрібна нікому.

Світ змінюється на наших очах: на користь України і точно не на користь Росії.

Росія перевершила Іран за кількістю накладених на неї санкцій – дивіться відео:

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