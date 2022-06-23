З початку місяця Росія 320 разів обстріляла Чернігівщину та Сумщину

Росія продовжує утримувати підрозділи окремих сил неподалік кордону Україною. Війська агресора навмисно це роблять для відволікання уваги ЗСУ і при цьому обстрілюють Сумщину та Чернігівщину.

Україна не фіксує з боку Росії формування сил для ударного наступу

Про це під час брифінгу заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, повідомляє 24 канал. За його словами, тільки у червні росіяни 320 разів обстріляли Сумську та Чернігівську області.

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Водночас Андрій Демченко наголосив, що українська сторона не спостерігає з боку Росії формування сил для повторного ударного наступу.

Росія продовжує утримувати підрозділи окремих сил в прикордонних районах Брянської та Курської областей. Це робиться для демонстрації сил та відволікання наших сил оборони. Формування ворогом сил для ударного наступу поки не спостерігається. Окупант не припиняє обстріли Чернігівщини та Сумщини. Лише з початку місяця ДПСУ зафіксували 320 обстрілів цих територій,

– розповів він.

Окупанти 22 червня знову обстріляли Сумщину

Речник Держприкордонслужби повідомив, що 22 червня Росія зі своєї території відкрила вогонь по Юнакіївскій громаді у Сумській області. Ворог вів обстріли з автоматичної стрілецької зброї.

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Також з боку російського села Тьоткіно, як зазначив Демченко, ворог обстріляв мінометами, найімовірніше калібру 120 мм, один з населених пунктів в Білопільській громаді, що теж на Сумщині.

Унаслідок цього обстрілу пошкоджена цивільна інфраструктура, функціонуючий медзаклад, медична, сільськогосподарська та приватна автомобільна техніка, поранено кілька домашніх тварин,

– розповів речник Держприкордонслужби.

Попередні обстріли Сумщини та Чернігівщини

У ніч проти 22 червня росіяни вели вогонь по Сумській області, які продовжились і зранку. Під удар потрапили Есманська та Новослобідська громади. Загалом зафіксували 20 "прильотів".

У Чернігівській області у ніч на 23 червня росіяни обстріляли з мінометів підрозділи українських прикордонників поблизу села Грем'яч. Унаслідок обстрілу обійшлося без втрат з української сторони.

На Сумщині під вогнем ворога опинились 4 райони області. Російські війська гатили з різних видів зброї – зафіксували близько сотні артилерійських "прильотів".

Через обстріли пошкоджені будинки мирних мешканців, Атинський психоневрологічний інтернат, водонапірна башта, електромережі, а також ферма, на якій постраждали тварини.

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