На початку переговорів було просто бажання встати з-за столу й піти, – Арахамія

Після нападу Росії на Україну, обидві сторони провели декілька раундів переговорів. Російська сторона з самого початку поводила себе на них зверхньо

Один з представників української делегації на переговорах з Росією є голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія. Він розповів, як відбувалися перші переговори 28 лютого.

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На початку переговорів було просто бажання встати з-за столу й піти. Оскільки вимоги були дуже ультимативні,

– розповів Арахамія.

Тоді росіяни продовжували вимагати "денацифікацію та демілітаризацію України", а також визнання Криму російською територією. Таку самовпевненість вони демонстрували, все ще вважаючи, що можуть "за два дні взяти Київ". Однак вже тоді українська армія завдавала ворогу значних втрат, а мирні мешканці проганяли окупантів зі своїх міст.

Чому залишилися на переговорах

За словами Арахамії, попри бажання української делегації після вимог росіян покинути ці переговори, вони таки залишилися. Все через завдання, яке перед тим було поставлено перед ними.

"Коли ми їхали на перший тур перемовин, ми спитали Президента, що ми будемо вважати успішним результатом. І завдання було поставлено, що успішним результатом буде відчуття, що РФ має повернутися додому і доповісти своєму президенту, що з цими людьми можна розмовляти й вони можуть щось розглядати. І коли було бажання встати й піти, ми, виходячи з цього, казали: "Добре, давайте почитаємо, вивчимо позиції, надамо якісь контрпозиції". Тобто виконали наше завдання на перший раунд", – розповів Давид Арахамія.

Україна та Росія і далі продовжують переговори, а бойові дії на території Україин тривають.