З початку російського вторгнення поліція Харківщини затримала 96 зловмисників
27 березня 2022 , 21:58Читать новость на русском
Джерело:телеграм поліції Харківської області
З початку російсько-української війни було викрито чимало зловмисників, які своїми діями заподіювали шкоду нашій державі. Лише на Харківщині поліція затримала 96 зловмисників.
Наразі слідчими відкриті кримінальні провадження. Про це повідомила поліція Харківської області.
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Кого затримали на Харківщині:
- 12 російських військовослужбовців;
- 2 поплічники та 2 учасники ДРГ;
- 6 підозрюваних в умисному вбивстві
- 1 підозрюваний в спричиненні тяжких тілесних ушкоджень;
- 74 підозрюваних у майнових злочинах та злочинах, пов'язаних з незаконним поводженням зі зброєю.
Протягом минулої доби поліцейські області затримали 10 зловмисників, які мали намір скоїти крадіжки. Їх виявили у Шевченківському, Московському та Слобідському районах.
Працівники поліції одразу на місці скоєння злочину припинили протиправні дії правопорушників. За попередньою інформацією, їм загрожує до 8 років позбавлення волі.