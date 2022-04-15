З початку російського вторгнення в Україні загинули майже 200 дітей

15 квітня 2022 , 08:59
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Джерело:

телеграм Офісу генпрокурора

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 198 дітей. Водночас ще понад 355 неповнолітніх постраждали.

Загалом від жахіть війни постраждали 553 дитини. Про це свідчать нові дані Офісу генпрокурора.

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Як повідомили у генпрокуратурі з 553 дітей, які постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії:

  • 198 дітей загинуло,
  • понад 355 поранено.
Зверніть увагу! Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Де найгірша ситуація

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у:

  • Донецькій області – 117,
  • Київській області – 105,
  • Харківській області – 81,
  • Чернігівській області – 54,
  • Миколаївській області – 40,
  • Херсонській області – 38,
  • Луганській області – 36,
  • Запорізькій області – 23,
  • Києві – 16,
  • Сумській області – 16,
  • Житомирській області – 15.

Нещодавні випадки смерті дітей

  • У місті Тростянець Сумської області внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.
  • 14 квітня через обстріл села Олександрівка в Харківській області поранення отримали двоє дітей 9 та 11 років.

Додамо, що через масовані бомбардування та обстріли збройними силами Росії українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю. Натомість парламентарі підтримали за основу законопроєкт №7231. Він пропонує розширити підстави встановлення статусу постраждалої внаслідок воєнних дій дитини.

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Автор: Альона Захарова