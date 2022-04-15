З початку російського вторгнення в Україні загинули майже 200 дітей
Джерело:телеграм Офісу генпрокурора
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну загинули 198 дітей. Водночас ще понад 355 неповнолітніх постраждали.
Загалом від жахіть війни постраждали 553 дитини. Про це свідчать нові дані Офісу генпрокурора.
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Як повідомили у генпрокуратурі з 553 дітей, які постраждали в Україні внаслідок збройної агресії Росії:
- 198 дітей загинуло,
- понад 355 поранено.
Де найгірша ситуація
Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у:
- Донецькій області – 117,
- Київській області – 105,
- Харківській області – 81,
- Чернігівській області – 54,
- Миколаївській області – 40,
- Херсонській області – 38,
- Луганській області – 36,
- Запорізькій області – 23,
- Києві – 16,
- Сумській області – 16,
- Житомирській області – 15.
Нещодавні випадки смерті дітей
- У місті Тростянець Сумської області внаслідок обстрілу російськими військовими 21 березня загинув 14-річний хлопець.
- 14 квітня через обстріл села Олександрівка в Харківській області поранення отримали двоє дітей 9 та 11 років.
Додамо, що через масовані бомбардування та обстріли збройними силами Росії українських міст та сіл пошкоджено 1018 закладів освіти, з них 95 зруйновано повністю. Натомість парламентарі підтримали за основу законопроєкт №7231. Він пропонує розширити підстави встановлення статусу постраждалої внаслідок воєнних дій дитини.
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