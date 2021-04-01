З початку військового перевороту в М’янмі силовики вбили понад 40 дітей

За останні 2 місяці силовики у М'янмі вбили щонайменше 43 дитини. Про це заявила правозахисна організація "Захистимо дітей".

Кількість дітей, які отримали поранення після перевороту в М'янмі, наразі невідома. Але представники правозахисної групи вважають, що чисельність дуже значна.

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Силовики вбили понад 40 дітей

Серед убитих 15 дітей є молодші за 16 років, зокрема:

14-річний хлопчик, якого застрелили, коли він перебував у своєму будинку;

13-річний хлопчик, якого вбили, коли він намагався втекти від військовослужбовців.

Наймолодшій жертвою стала 6-річна дівчинка. За даними організації "Захистимо дітей", серед поранених була 1-річна дитина, якій вистрелили в око гумовою кулею.

Ми шоковані тим, що діти продовжують залишатися жертвами цих смертоносних атак, попри неодноразові заклики захистити їх. Особливо жахливо те, що деяких дітей вбили біля будинку, де вони повинні були бути в безпеці,

– мовиться у коментарі організації.

Згідно з інформацією "Асоціації допомоги політичним в'язням в М'янмі", загалом через дії силовиків у країні загинули 543 людини.

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