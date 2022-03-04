З початку війни до лікарень Київщини доправили понад 500 поранених військових та цивільних

З часу нападу Росії на Україну до лікарень Київської області доправили понад 500 поранених. Мовиться про військових та цивільних людей.

Відповідну інформацію оприлюднив глава Київської ОДА Олексій Кулеба. Це трапилось 4 березня – на 9 день війни, яку Росія почала проти України.

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У лікарні Київщини доправили понад 500 людей за час війни

З початку війни в лікарні області доставлено 578 поранених. Вранці 4 березня до медичних закладів Київської області доправлено 35 поранених. Всім надається кваліфікована допомога лікарів,

– мовиться у повідомленні.

У області повідомили, що серед постраждалих є як цивільні, так і військові. На щастя, станом на 4 березня, всі лікарні області працюють. Проте:

Бородянська ЦРЛ – під постійними обстрілами;

у Макарівській лікарні є пошкоджені будівлі.



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