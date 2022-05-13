З початку війни захисники Маріуполя знищили майже 6 тисяч окупантів і понад 100 одиниць техніки

Героїчні захисники Маріуполя від початку війни ліквідували приблизно 6 тисяч окупантів. Серед них також був один російський генерал.

Окрім цього, бійці знищили понад 100 одиниць техніки окупантів. Про це розповів заступник командира полку "Азов", капітан Святослав Паламар з позивним Калина.

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Захисники Маріуполя ліквідували понад 6 тисяч окупантів

Паламар розповів, що бійці полку "Азов" від початку повномасштабної війни знищили приблизно 6 тисяч російських загарбників, в тому числі одного генерала.

Це близько 78 танків. Це понад 100 одиниць бронетехніки. Це за підтвердженими (даними – 24 канал). Є ще, звісно, багато непідтверджених даних, на які ми не будемо спиратися, – зауважив захисник.

Калина підкреслив, що Росія кинула на штурм Маріуполя свої елітні підрозділи, серед яких:

150-та дивізія,

68-й танковий полк,

83-я бригада ВДВ,

346-а бригада спецназ ГРУ,

22-а бригада спецназ ГРУ,

9-й полк морської піхоти так званої "ДНР",

810-а бригада чорноморського флоту,

155-а Тихоокеанська бригада,

стратегічна та тактична авіація,

найманці "Вагнера",

бойовики з інших територій Росії та Кавказу.

Дивіться звернення Святослава Паламаря:

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Ворог мав перевагу в зброї та кількості військових

За словами Паламаря, ворог переважав українських захисників у кількості озброєння та піхоти.

"Це угрупування нараховувало близько 14 тисяч військовослужбовців. Це надзвичайно величезна кількість техніки. Це літаки, кораблі, корабельна артилерія, літако-вильоти як тактичної, так і стратегічної авіації. І велика кількість артилерії, засобів РСЗВ. А також величезна кількість ракет була випущена по нас за весь цей період", – додав заступник командира полку "Азов".

Він наголосив, що оборона заводу "Азовсталь", яку досі намагаються штурмувати російські війська, триває. Захисники продовжуватимуть чинити загарбникам опір, поки матимуть змогу.

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