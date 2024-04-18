Не боявся, навіть якби батьків викликали, – Сухаревський про наказ відкрити вогонь у 2014 році

Заступник головнокомандувача ЗСУ Вадим Сухаревський розповів про легендарний наказ відкрити вогонь по ворогу у 2014 році. Військовий зазначив, що тоді не боявся давати такий наказ.

Про це полковник розповів в інтерв'ю ютуб-каналу "Бомбардир". Він зазначив, що в тій ситуації, на його думку, він вчинив абсолютно правильно, передає 24 Канал.

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Сухаревський розповів про наказ відкрити вогонь по ворогу

Військовий зазначив, що його наказ, який він віддав 13 квітня 2014 року як реакцію на ворожі дії у Донецькій області, то це була його внутрішня відповідь в тій ситуації саме на виклики, які були.

Тому, що, ну а хто. Ну, нічого собі, на моїй землі в мене стріляють приїжджі насправді спецпідрозділи. Бо вони були в такій екіпіровці, яку я тільки в кіно бачив, підготовлені двієчками – трієчками, перебіжчиками, стріляють БТРами,

– сказав полковник.

Водночас на відміну від росіян, як розповів Сухаревський, у нього повна машина сиділа з десантом молодих хлопців, які ще нещодавно були солдатами строкової служби, але на довірі підписали йому контракт і поїхали на фронт.

Крім того, військовий зазначив, що була команда від керівництва – не стріляти. Але полковник вирішив, що все треба зробити інакше.

"Ну, і що. Знаєте, як у ситуації, ви батьків у школу викличте, посадите? Ну, добре, мені з собою жити, мені з собою розмовляти", – пояснив Сухаревський.

Він також зазначив, що так рішуче діяти – це, ймовірно, його системна особливість. Адже він людина, яка багато років носить форму.

Це не в плані неповаги, коли там виходить умовний якийсь народ і зупиняє БТР, танк і тому подібне, значить цей народ або чогось не розуміє або треба зробити так, щоб він зрозумів. Це мої погляди на це,

– зауважив він.

На думку військового, можливо, це жорстоко, але він би не зупинився, якби виникла подібна ситуація. Він наголосив, що ухвалювати рішення про відкриття вогню по ворогу, йому було не страшно, навіть "якщо батьків в школу викличуть".

Зверніть увагу! Заступник Головкома Вадим Сухаревський у 2014 році першим дав наказ відкрити вогонь на ураження по ворогу, всупереч наказу. Тоді він був командиром роти 80 аеромобільної бригади.