Початок глобальної гри Путіна, – у МВС попередили про новий шантаж Росії

Окупанти продовжують нарощувати чисельність своїх військ на різних напрямках. Російський президент починає маневрувати не лише у військовому плані.

Він має намір вдатися до газового шантажу. Про це в ефірі 24 каналу сказав радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко.

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"Думаю, що це початок великої глобальної гри Путіна, яка пов'язана зокрема із газовим шантажем Європи", – наголосив Денисенко.

Важливий і нафтогазовий фронт

За його словами, паралельно із бойовими діями, які для нас найважливіші, є ще й нафтогазовий фронт, насамперед газовий.

Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков заявив, що з 1 квітня Росія не "займатиметься благодійністю": мовляв, аби ви платите в рублях, або взагалі нічого не отримаєте.

Це напружує велику частину європейців і не тільки. Хоча G7 заявила, що не має наміру платити в рублях, починається період достатньо великої турбулентності у цьому плані,

– наголосив Денисенко.

Росія хоче натиснути на Європу

Він пояснив, що є 2 дуже важливі аспекти:

одномоментно вимкнути газ у трубі неможливо. Якщо Росія говорить, що 1 квітня вимикає газ, то він все одно качатиметься приблизно 10 – 14 днів;

саме на цей час припадає достатньо велика виплата "Газпрому" їхніх міжнародних зобов'язань.

"Росіяни "качатимуть" цю історію, щоб спробувати натиснути на Європу і змусити європейців бути більш поступливими", – зауважив радник глави МВС.

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