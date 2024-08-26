Була ініціатива почати раніше: як Львів підготувався до нового навчального року

Навчальний рік для всіх українських дітей розпочнеться 1 вересня. У Львові місцева влада пропонувала, щоб школярі вийшли на навчання раніше через ймовірні прогнози ускладнення енергопостачання. Однак це рішення не було прийняте.

Міський голова Львова Андрій Садовий розповів 24 Каналу, що всі школи міста готові розпочати навчальний рік. Усюди також є укриття, на випадок повітряних тривог.

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Нововведення до навчального процесу

Андрій Садовий наголосив, що місто приділятиме велику увагу якості навчання.

У час, коли майбутнє непередбачуване, треба вчити дітей жити у світі, який змінюється. У навчальний процес важливо додавати предмети, які розвивають креативність. У нас вже багато років є практика – у всіх школах обов'язкові уроки шахів. Ця дисципліна збільшує успішність учнів на 10%,

– зауважив міський голова Львова.

Він також зазначив, що групи із вивчення іноземних мов тепер налічуватимуть не більше 15 людей. Це сприятиме роботі вчителя, який матиме можливість працювати з кожною дитиною. У львівських школах розвиватимуть і мистецтво, адже воно впливає на хороший психологічний стан учнів.

За словами міського голови Львова, до вересня 2024 року у місті з'явиться 14 Центрів патріотичного виховання.

Дії на випадок відсутності електропостачання

Андрій Садовий зазначив, що львівські школи мають генератори. Міська влада зараз встановлює сонячні панелі. Однак, якщо Росія здійснюватиме постійні атаки по критичній інфраструктурі України, то в школах доведеться відкривати великі центри обігріву.

У цей час можна робити канікули. Ми це пропонували уряду, коли мали ініціативу розпочати навчання швидше і завершити перший семестр до Різдва,

– сказав міський голова Львова.

Він додав, що місто, попри все, має кілька варіантів як планувати якісний навчальний рік для школярів.